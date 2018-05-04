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На трассе Казань-Оренбург полицейские устроили погоню со стрельбой
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На трассе Казань-Оренбург полицейские устроили погоню со стрельбой 

АиФ-Оренбург 47 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургские полицейские задержали водителя Chevrolet Aveo, который не подчинился требованиям правоохранителей.
В Оренбурге сотрудники ГИБДД в районе перекрестка улицы Постникова и проезда Коммунаров подали сигнал «остановиться» автовладельцу. Но он только увеличил скорость, правоохранители начали погоню. Стражам порядка пришлось открыть стрельбу по колесам машины на трассе «Казань — Оренбург — Акбулак». После этого автомобиль остановился, а 34-летний водитель попытался сбежать. После задержания он отказался проводить медицинское освидетельствование.
В отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов, сообщает пресс-служба УМВД региона.
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