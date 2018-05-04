На трассе под Оренбургом произошла погоня со стрельбой

Накануне на трассе в районе областного центра полицейским в ходе погони за нарушителем пришлось выстрелить в воздух.

Во время несения службы сотрудником ГИБДД был подан сигнал об остановке автомобилю Chevrolet в районе перекрестка улицы Постникова и проезда Коммунаров. Водитель проехал мимо и увеличил скорость. Полицейские, в свою очередь, организовали погоню. Выехав на трассу Оренбург-Казань сотрудник произвел выстрел в воздух и по колесам автомобиля. В результате, удалось пробить одно переднее и два задних колеса.

Автомобиль был остановлен, но водитель попытался скрыться. Вскоре его задержали сотрудники ГИБДД. Водитель — 34-летний мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.