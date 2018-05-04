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Житель Якутии осуждён на 2,5 года за ДТП, в котором погиб сотрудник ГИБДД
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Житель Якутии осуждён на 2,5 года за ДТП, в котором погиб сотрудник ГИБДД 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Житель Якутии, устроивший погоню за полицейской машиной и протаранивший её на своём внедорожнике на скорости 120 км/ч, приговорён к 2,5 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия).
Следствие установило, что 21 июня 2017 года на участке федеральной автомобильной дороги «Вилюй» водитель автомашины «Тойота Лэнд Круизер» не справился с управлением на скорости около 100 км/ч и столкнулся с автомобилем УАЗ-Хантер, за рулём которой был инспектор ОГИБДД отдела МВД России по Сунтарскому району.
При столкновении патрульный автомобиль опрокинулся и полицейский погиб. Виновник аварии не пострадал.
Установлено, что виновник ДТП во время управления автомашиной вёл видеосъёмку на камеру своего мобильного телефона и при этом решил совершить обгон идущего впереди патрульного автомобиля.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением водительских прав. Также с осуждённого по решению суда взыскано в пользу потерпевшей в счёт компенсации морального вреда 700 000 рублей.
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