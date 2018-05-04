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8-летняя девочка умерла в больнице Ленинского района
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8-летняя девочка умерла в больнице Ленинского района 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
19 марта школьницу госпитализировали с кишечной инфекцией в детскую больницу №27. 30 марта ее выписали из стационара. На следующий день ее состояние ухудшилось, а 1 апреля «Скорая помощь» доставила ребенка в детскую инфекционную больницу №8, где в тот же день девочка умерла.
Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось о том, что 53-летний нижегородец умер после наложения гипса в больнице Сосновского района.
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