8-летняя девочка умерла в больнице Ленинского района

Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

19 марта школьницу госпитализировали с кишечной инфекцией в детскую больницу №27. 30 марта ее выписали из стационара. На следующий день ее состояние ухудшилось, а 1 апреля «Скорая помощь» доставила ребенка в детскую инфекционную больницу №8, где в тот же день девочка умерла.

Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о том, что 53-летний нижегородец умер после наложения гипса в больнице Сосновского района.