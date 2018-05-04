Ещё
Беспилотные автомобили начнут тестировать на трассе Москва — Петербург
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беспилотные автомобили начнут тестировать на трассе Москва — Петербург 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Премьер-министр поручил до 30 ноября начать тестирование технологий беспилотного автотранспорта на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Государственной компании «Автодор» поручено до 29 июня 2018 года определить пилотный участок (участки) скоростной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург и до 30 ноября 2018 года при участии Агентства стратегических инициатив и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта.
Федеральному дорожному агентству до 29 июня 2018 года необходимо определить пилотный участок (участки) автомобильной дороги (дорог) и до 30 ноября 2018 года при участии Агентства стратегических инициатив и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта, говорится в перечне поручений. Текст документа опубликован на сайте правительства.
«ФедералПресс» ранее писал: компания Uber заявила о прекращении тестирования самоуправляемых машин в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто после ДТП с участием одного из автомобилей в Аризоне. По данным местных СМИ, женщина с велосипедом переходила дорогу в неположенном месте. За рулем автомобиля находился водитель, но сама машина шла в режиме автопилота. 49-летняя пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Башкирии полицейский порезал ножом родителей Югра попала в национальный список небезопасных дорог Возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в нижегородской больнице
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всем по карте: как изменились правила ТО1
Toyota Camry XV70 вышла на тесты1
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Bugatti готовит «противоречивую» версию Chiron
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение