Премьер-министр поручил до 30 ноября начать тестирование технологий беспилотного автотранспорта на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Государственной компании «Автодор» поручено до 29 июня 2018 года определить пилотный участок (участки) скоростной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург и до 30 ноября 2018 года при участии Агентства стратегических инициатив и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта.
Федеральному дорожному агентству до 29 июня 2018 года необходимо определить пилотный участок (участки) автомобильной дороги (дорог) и до 30 ноября 2018 года при участии Агентства стратегических инициатив и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта, говорится в перечне поручений. Текст документа опубликован на сайте правительства.
«ФедералПресс» ранее писал: компания Uber заявила о прекращении тестирования самоуправляемых машин в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто после ДТП с участием одного из автомобилей в Аризоне. По данным местных СМИ, женщина с велосипедом переходила дорогу в неположенном месте. За рулем автомобиля находился водитель, но сама машина шла в режиме автопилота. 49-летняя пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.