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В Рязани ищут очевидцев наезда на 33-летнюю женщину-пешехода
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В Рязани ищут очевидцев наезда на 33-летнюю женщину-пешехода 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Следственные органы рязанского УМВД устанавливают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала 33-летняя рязанка. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
Дорожный инцидент произошел в Рязани поздно вечером 13 апреля. Примерно в 21:25 возле дома №57 на Первомайском проспекте автомобиль марки "Лада Приора" под управлением жителя Ставропольского края, при движении со стороны пл. Победы в сторону Московского шоссе, сбил на проезжей части жительницу областного центра. В результате наезда женщина получила травмы, с которыми доставлялась в больницу.
Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией по данному происшествию, обращаться по телефону: (4912) 29-74-99 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1, кабинет 13.
Фото: pixabay.com
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