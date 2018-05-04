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Беременная женщина пострадала в столкновении маршрутки и трамвая
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Беременная женщина пострадала в столкновении маршрутки и трамвая 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
ДТП произошло днем 4 мая, сообщает служба аварийных комиссаров «Альянс». В столкновении сошлись маршрутное такси №54 и трамвай №15, перевозившие пассажиров.
В итоге пострадала беременная женщина, находившаяся в маршрутке. Ее эвакуировала бригада скорой медицинской помощи. Судя по фото, трамвай получил незначительные повреждения, а вот микроавтобус лишился бампера и смятую боковину со стороны переднего пассажира.
Многие пользователи соцсетей скептически встретили известия о пострадавшей беременной женщине. «И как она пострадала? Качнулась всего лишь? Испугалась? ДТП касательное», — написали некоторые подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».
Но были в комментариях и заступившиеся: «Для беременных любой ушиб, тем более в ДТП, уже является показанием для госпитализации и наблюдения. Беременная может удариться не очень удачным местом, а если она сидела, на нее могли упасть», — отметили заступники. Один из комментаторов с удивлением заметил: «Интересно: в комментариях женщины пишут с сарказмом, а мужики сочувствуют беременной женщине».
В январе 2017 года на узкой улочке Новосибирска разыгралась дорожно-транспортная драма с участием беременной женщины и автоледи. Женщина-пешеход была на 8-м месяце беременности и не пожелала лезть на сугроб, чтобы пропустить нетерпеливую даму за рулем. Та, в свою очередь, решила прокатить медлительную сибирячку на капоте.
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