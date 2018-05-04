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В Днепре грузовик протаранил более 10 автомобилей
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В Днепре грузовик протаранил более 10 автомобилей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На Украине в городе Днепр грузовик протаранил более десяти автомобилей, есть жертвы, сообщает РИА «Новости».
По данным Нацполиции Украины в Днепропетровской области, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, трое пострадали, среди них водитель грузовика 1956 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.
По данным правоохранителей, авария произошла на перекрестке. Предварительно установлено, что у грузовика DAF отказали тормоза и он въехал на стоянку возле супермаркета, сообщает полиция.
В результате столкновения было повреждено более десяти машин.
В ночь на 4 мая сообщалось, что двенадцать автобусов горят в Новой Москве. В результате пожара никто не пострадал.
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