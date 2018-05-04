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Опасный кювет: под Мценском перевернулся «Форд Фокус»
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Опасный кювет: под Мценском перевернулся «Форд Фокус» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 3 мая, в районе 6 км автодороги Мценск-Высокое-Мелынь в Орловской области.
Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДд около 13 часов 40 минут водитель автомобиля «Форд Фокус» не учел дорожные условия. Мужчина не справился с управлением и автомобиль, съехав в кювет, перевернулся.
В результате ДТП водитель был травмирован. Медики скорой помощи доставили его в Мценскую ЦРБ. По факту аварии проводится проверка.
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