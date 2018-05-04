Опасный кювет: под Мценском перевернулся «Форд Фокус»

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 3 мая, в районе 6 км автодороги Мценск-Высокое-Мелынь в Орловской области.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДд около 13 часов 40 минут водитель автомобиля «Форд Фокус» не учел дорожные условия. Мужчина не справился с управлением и автомобиль, съехав в кювет, перевернулся.

В результате ДТП водитель был травмирован. Медики скорой помощи доставили его в Мценскую ЦРБ. По факту аварии проводится проверка.