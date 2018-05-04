В Днепре фура на космической скорости протаранила множество машин, погиб человек

Как сообщает «Мост-Днепр», авария случилась в районе детской областной больницы на улице Космической. Фура, нагруженная металлическими трубами, выехала с проезжей части и задела автомобили на парковке.

Помимо автомобилей, грузовая машина снесла билборд и врезалась в здание супермаркета.

«Фура спускалась вниз по ул. Космической. Возможно, у грузовика отказали тормоза, и он на большой скорости покатился вниз, снес рекламный борд, а также несколько автомобилей на парковке возле супермаркета «АТБ»», — отмечает издание.

Председатель Профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий сообщил, что погиб один человек.

В сети появилось видео, заснятое камерами наблюдения.