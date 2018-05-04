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В Днепре фура на космической скорости протаранила множество машин, погиб человек
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В Днепре фура на космической скорости протаранила множество машин, погиб человек 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Как сообщает «Мост-Днепр», авария случилась в районе детской областной больницы на улице Космической. Фура, нагруженная металлическими трубами, выехала с проезжей части и задела автомобили на парковке.
Помимо автомобилей, грузовая машина снесла билборд и врезалась в здание супермаркета.
«Фура спускалась вниз по ул. Космической. Возможно, у грузовика отказали тормоза, и он на большой скорости покатился вниз, снес рекламный борд, а также несколько автомобилей на парковке возле супермаркета «АТБ»», — отмечает издание.
Председатель Профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий сообщил, что погиб один человек.
В сети появилось видео, заснятое камерами наблюдения.
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