«Забастовка водителей — нежелание работать по закону»: в администрации Махачкалы рассказали о новых правилах для водителей маршруток

«Забастовка водителей — нежелание работать по закону»: в администрации Махачкалы рассказали о новых правилах для водителей маршруток«Водители маршрутной линии 61а объявляют забастовку», — такая формулировка стала распространяться накануне в дагестанском сегменте новостей. Причина, по которой водители будут бастовать — нежелание переходить на новые автотранспортные средства, закупаемые предприятием «Современная транспортная система» и завышенные сборы на путевые листы.

В Управлении промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Махачкалы заявили, что такое поведение со стороны водителей идет в противовес законам РФ и показывает нежелание работать.

«Правительством РД совместно с администрацией Махачкалы реализуется комплекс мер по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе направленных на повышение качества пассажирских перевозок. Маршрут 61а является регулярным городским маршрутом, обслуживает его компания «СТС». В соответствии со своим графиком и планом работы данная компания производит обновление автопарка — старые микроавтобусы заменяются на современные пассажирские микроавтобусы «Газель-Next», — говорит начальник Управления Андрей Гусейнов.

В разрешении спора будут задействованы, по словам Гусейнова, правоохранительное органы, которые проведут проверки по претензиям водителей, если факты подтвердятся, руководители предприятия будут наказаны согласно закону.

«На данном маршруте было задействовано порядка 50 автомобилей, на которых работали 80 человек по графику. Их количество постепенно будет доведено до 100 человек. В настоящее время заменено 17 автомобилей, официально трудоустроено 27 водителей. В первую очередь трудоустраиваются водители, работающие на данной линии. Сегодня планируется ввод еще 19 микроавтобусов и оформление на работу 38 водителей, которые станут получать заработную плату, будут производиться пенсионные отчисления, работодатели будут платить за них налоги, предусмотрен предрейсовый технический осмотр транспортного средства и медицинский осмотр водителей в соответствии с требованием законодательства», — сообщают в мэрии города.

Из — за частых жалоб жителей города на водителей и качество маршрутного такси изменятся и условия работы водителей, так, ездить они будут не на собственном автотранспорте, а все расходы на ГСМ, ремонт и все остальное — забота компании, осуществляющей пассажирские перевозки.

«Всем водителям, работавшим ранее на маршруте, будет предложено перейти на новые автомобили на условиях работодателя. Аналогичные действия по обновлению автопарка будут предпринимать и другие фирмы-перевозчики. В 2017 году разработали стратегию с компаниями-перевозчиками в городе. Эта стратегия поэтапно реализуется. В перспективе ожидается полная замена транспортных средств на маршрутных линиях. Приобретение частными инвесторами современных пассажирских микроавтобусов «Газель-Next», которые заменят изношенные микроавтобусы, является показателем улучшения инвестиционного климата в республике», — говорит начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Кирилл Лебенко.