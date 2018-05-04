Раненого дикого зайца нашли на дороге в Новосибирске

Раненого зайца случайно нашла на дороге жительница Новосибирска.

Как рассказал создатель чемпионата по чтению вслух «Открой рот» Михаил Фаустов рассказал на своей странице в Facebook, девушка ехала на автомобиле по ул. Богдана Хмельницкого. Вдруг она увидела, что на дороге лежит животное, скорее всего кролик. Водитель остановилась и подбежала к серому комочку. К удивлению девушки, это был не кролик, а молодой дикий заяц. Скорее всего зайчишка выбежал на магистраль из лесного массива, расположенного неподалеку.

Раненого зайца спасительница отвезла в ветклинику, где ему поставили диагноз: травма позвоночника. Сейчас ушастого прооперировали и после того, как здоровье зверька восстановится его обещают отпустить на волю.