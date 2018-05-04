На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции совместно с дошколятами провели акцию «Берегите наши сердца»

В рамках профилактических мероприятий «Дети — автомобиль — дорога» по инициативе Госавтоинспекции родители совместно с воспитанниками детского сада села Новоблагодарное провели акцию «Берегите наши сердца».

Основной целью мероприятия является закрепление Правил дорожного движения и совершенствование форм и методов работы с дошколятами и их родителями по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

В сопровождении инспекторов ГИБДД дети вышли на оживленные улицы и перекрестки районного центра, где вручали участникам дорожного движения листовки и сердечки, призывающие взрослых соблюдать Правила дорожного движения. В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции останавливали проезжающие мимо автомобили, а дети задавали водителям вопросы о соблюдении ими мер безопасности на дороге.

При проведении мероприятия водители давали ребятам обещания всегда пропускать пешеходов на переходах, не нарушать Правила дорожного движения и перевозить детей в детских удерживающих устройствах.

Ребята, в свою очередь, заверили водителей в том, что они будут переходить дорогу только в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора.

Подаренные водителям сердечки будут постоянным детским напоминанием об аккуратности и ответственности на дороге.