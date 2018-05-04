Ещё
На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции совместно с дошколятами провели акцию «Берегите наши сердца»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции совместно с дошколятами провели акцию «Берегите наши сердца» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках профилактических мероприятий «Дети — автомобиль — дорога» по инициативе Госавтоинспекции родители совместно с воспитанниками детского сада села Новоблагодарное провели акцию «Берегите наши сердца».
Основной целью мероприятия является закрепление Правил дорожного движения и совершенствование форм и методов работы с дошколятами и их родителями по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
В сопровождении инспекторов ГИБДД дети вышли на оживленные улицы и перекрестки районного центра, где вручали участникам дорожного движения листовки и сердечки, призывающие взрослых соблюдать Правила дорожного движения. В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции останавливали проезжающие мимо автомобили, а дети задавали водителям вопросы о соблюдении ими мер безопасности на дороге.
При проведении мероприятия водители давали ребятам обещания всегда пропускать пешеходов на переходах, не нарушать Правила дорожного движения и перевозить детей в детских удерживающих устройствах.
Ребята, в свою очередь, заверили водителей в том, что они будут переходить дорогу только в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора.
Подаренные водителям сердечки будут постоянным детским напоминанием об аккуратности и ответственности на дороге.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Красноярском крае транспортные полицейские задержали сбытчика наркотических средств Столичные госавтоинспекторы помогли доставить беременную женщину в роддом Пожилая жительница Нижегородской области поблагодарила госавтоинспекторов за помощь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Toyota Camry XV70 вышла на тесты
Рост цен на бензин достиг максимума с начала года1
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Названа цена нового поколения Bentley Continental GT
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение