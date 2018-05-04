В жутком ДТП мужчину выбросило из машины

По рассказам очевидцев, виновник аварии на Hyundai объезжал яму на дороге, в результате чего потерял управление. В следующий момент иномарку отбросило на встречное авто, случилось столкновение От удара из машины вылетел человек, и его с большой скоростью понесло по проезжей части. Страшные кадры запечатлела камера видеорегистратора ехавшего навстречу автобуса, в который и врезался в итоге Hyundai.

Сложно понять, как мужчина покинул салон: у Hyundai все двери закрыты и стекла не выглядят разбитыми. Однако факт остается фактом: вероятно, человек серьезно пострадал, хотя, по сообщениям полиции, в результате ДТП никто не погиб.

Это видео еще раз убедительно доказывает: не стоит пренебрегать ремнем, даже если не очень удобно ездить пристегнутым.