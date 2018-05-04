Автоновинка Toyota Camry XV70 вышла на тесты

Автоэксперты по разному относятся к линейке Camry от японского автопроизводителя Toyota . Есть как ярые поклонники, так и непримиримые противники этой линейки.

В совокупности, можно получить информацию следующего толка. Машина достаточно хороша и имеет очень высокую ликвидность на авторынке подержанных автомобилей.

Однако до сегодняшнего дня Camry была машиной для пассажира. Про водителя автопроизводитель по неизвестным причинам беспокоился меньше всего. Также не блистал и внешний вид автомобиля.

Но теперь все иначе. Сложные грани с боков кузова, увеличенные воздухозаборники, зауженные фары… Все эти факторы наверное не могут вывести автомодель нового поколения в безусловные лидеры.

Однако по крайней мере придает автоновинке «живости» и свежего дыхания современности.

По силовой части все осталось как прежде: два мотора на 2,5 и три литра. Трансмиссия реализована шести— либо восьмиступенчатой коробкой-автоматом.