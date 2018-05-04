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В Ростове автобус задел неправильно припаркованную иномарку
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В Ростове автобус задел неправильно припаркованную иномарку 

Деловое сообщество 59 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Накануне вечером, 3 мая, в Ростове-на-Дону автобус, следующий по маршруту №80 с главного ЖД Вокзала в поселок Александровка, задел припаркованный на углу Кировского проспекта и Красноармейской улицы внедорожник Land Rover. Как сообщают очевидцы, машина стояла под запрещающим парковку знаком. Отметим, что автобус оказался в этом месте из-за временных перекрытий, связанных с репетицией парада Победы. В результате ДТП оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения, пострадавших нет. Как сообщают очевидцы, водитель внедорожника скрутил со своей машины номера. «Бедный водитель автобуса. По ПДД будет виновным он. Но по совести все понимают, кто прав, причинно-следственная связь очевидна», — написал один из пользователей социальных сетей.
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