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Пермяк на «девятке» насмерть сбил 9-летнюю девочку
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Пермяк на «девятке» насмерть сбил 9-летнюю девочку 

Уралинформбюро 55 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Вечером 3 мая в Гайнском районе 34-летний водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и сбил 9-летнюю девочку. Школьница шла по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту. Она скончалась на месте.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, водитель с места ДТП скрылся. Об аварии в полицию сообщил очевидец. Вскоре стражи порядка вычислили подозреваемого. Он задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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