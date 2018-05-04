Пермяк на «девятке» насмерть сбил 9-летнюю девочку

Вечером 3 мая в Гайнском районе 34-летний водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и сбил 9-летнюю девочку. Школьница шла по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту. Она скончалась на месте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, водитель с места ДТП скрылся. Об аварии в полицию сообщил очевидец. Вскоре стражи порядка вычислили подозреваемого. Он задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».