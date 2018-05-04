Ещё
Костромичка стала виновницей аварии на проспекте Мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Костромичка стала виновницей аварии на проспекте Мира 

k1news.ru 57 минут назад
Фото: k1news.ru
Вчера вечером на перекрестке проспекта Мира и улицы Сенной произошла авария с участием двух иномарок, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
Виновницей ДТП стала 34-летняя женщина на «Nissan QASHQAI». Она проехала на запрещающий сигнал светофора. В итоге ее произошло столкновение с автомобилем такси «Renault Logan», которым управлял 46-летний мужчина.
Женщина-водитель получила травмы, ей оказали разовую помощь.
Всего вчера произошло 16 аварий, за руль сели трое нетрезвых водителей, о ремнях безопасности забыли 34 человека.
k1news.ru: последние новости
В Костроме решили запретить два поворота. Почему? Две серьезных аварии с разницей в 4 часа: один человек погиб, трое в больнице Под Костромой пьяный водитель устроил гонки, чтобы уйти от ГИБДД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Toyota Camry XV70 вышла на тесты
Рост цен на бензин достиг максимума с начала года1
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Названа цена нового поколения Bentley Continental GT
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение