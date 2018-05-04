Костромичка стала виновницей аварии на проспекте Мира

Всего вчера произошло 16 аварий, за руль сели трое нетрезвых водителей, о ремнях безопасности забыли 34 человека.

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