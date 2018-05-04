Костромичка стала виновницей аварии на проспекте Мира 

Вчера вечером на перекрестке проспекта Мира и улицы Сенной произошла авария с участием двух иномарок, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
Виновницей ДТП стала 34-летняя женщина на «Nissan QASHQAI». Она проехала на запрещающий сигнал светофора. В итоге ее произошло столкновение с автомобилем такси «Renault Logan», которым управлял 46-летний мужчина.
Женщина-водитель получила травмы, ей оказали разовую помощь.
Всего вчера произошло 16 аварий, за руль сели трое нетрезвых водителей, о ремнях безопасности забыли 34 человека.