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Грузовик перевернулся и заблокировал движение в Крыму
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Грузовик перевернулся и заблокировал движение в Крыму 

360tv.ru 51 минуту назад
Пользователи соцсетей рассказали о ДТП, которое спровоцировал водитель самосвала MAN. Мужчина признался, что сел за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь».
Авария произошла в севастопольском поселке Октябрьский.
Фура упала набок, потянув за собой линии электропередач и сломав два фонарных столба
— очевидец.
Грузовик перегородил две полосы дорожного движения, в результате чего образовалась транспортная пробка. Нормализовать обстановку помогли сотрудники ГИБДД и регулировщики. Пострадавших нет.
Автомобиль ВАЗ‐2110 опрокинулся на 54 километре автодороги Октябрьский — Ермекеево. В результате ДТП водитель скончался на месте.
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