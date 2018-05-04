Грузовик перевернулся и заблокировал движение в Крыму

Пользователи соцсетей рассказали о ДТП, которое спровоцировал водитель самосвала MAN. Мужчина признался, что сел за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь».

Авария произошла в севастопольском поселке Октябрьский.

Фура упала набок, потянув за собой линии электропередач и сломав два фонарных столба

— очевидец.

Грузовик перегородил две полосы дорожного движения, в результате чего образовалась транспортная пробка. Нормализовать обстановку помогли сотрудники ГИБДД и регулировщики. Пострадавших нет.

Автомобиль ВАЗ‐2110 опрокинулся на 54 километре автодороги Октябрьский — Ермекеево. В результате ДТП водитель скончался на месте.