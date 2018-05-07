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Ледоход в Поморье должен закончиться ко Дню Победы
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Ледоход в Поморье должен закончиться ко Дню Победы 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Ледоход на реках Архангельской области должен закончиться к 9 мая, сообщают в Севгидромете.
В данный момент лёд проходит устьевую область Северной Двины. На Пинеге ледоход заканчивается, хвост редкого ледохода отмечается в районе Кулогор. На реке Вага уровень воды возле Шенкурска перешел через отметку, при которой происходит подтопление автодороги к понтонному мосту. На Мезени наблюдаются подвижки льда в нижнем течении реки.
Как сообщают в пресс-службе Северного УГМС, в Архангельске сейчас наблюдается средний ледоход.
Напомним, ранее сообщалось о затоплении в Архангельской области участков на двух дорогах региона.
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