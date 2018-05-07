Ледоход в Поморье должен закончиться ко Дню Победы

Ледоход на реках Архангельской области должен закончиться к 9 мая, сообщают в Севгидромете.

В данный момент лёд проходит устьевую область Северной Двины. На Пинеге ледоход заканчивается, хвост редкого ледохода отмечается в районе Кулогор. На реке Вага уровень воды возле Шенкурска перешел через отметку, при которой происходит подтопление автодороги к понтонному мосту. На Мезени наблюдаются подвижки льда в нижнем течении реки.

Как сообщают в пресс-службе Северного УГМС, в Архангельске сейчас наблюдается средний ледоход.

Напомним, ранее сообщалось о затоплении в Архангельской области участков на двух дорогах региона.