На Северной Двине завершился ледоход

АРХАНГЕЛЬСК, 8 мая. / ТАСС /. Ледоход на Северной Двине в Архангельской области завершился. Как сообщила ТАСС во вторник представитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скрипник, ото льда освободились и другие реки региона: Онега, Пинега, Вага.

"Мы завершили ледоход на Северной Двине, по реке идет только остаточный лед, который не ушел с основным ледоходом. Вода снимает лед, который оставался у берегов. На Северной Двине, Онеге, Ваге и Пинеге идет формирование второй волны половодья", — сказала Скрипник. Интенсивность подъема уровней воды составляет 15-35 см за сутки, формирование максимальных уровней ожидается к 13-15 мая.

Руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, руководитель оперативной группы по ледоходу и паводку Александр Уваров отметил, что подтоплений населенных пунктов не было зарегистрировано.

"Ледоход проходил так, что было много сюрпризов: например, затор, который мы ждали в Орлецах, образовался немного выше, где в предыдущие годы его не было, и стоял три дня. Пришлось вылетать, проводить взрывные работы", — сказал Уваров.