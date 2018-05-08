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На Северной Двине завершился ледоход
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На Северной Двине завершился ледоход 

ТАСС 50 минут назад
Фото: 29.ru
АРХАНГЕЛЬСК, 8 мая. /ТАСС/. Ледоход на Северной Двине в Архангельской области завершился. Как сообщила ТАСС во вторник представитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скрипник, ото льда освободились и другие реки региона: Онега, Пинега, Вага.
"Мы завершили ледоход на Северной Двине, по реке идет только остаточный лед, который не ушел с основным ледоходом. Вода снимает лед, который оставался у берегов. На Северной Двине, Онеге, Ваге и Пинеге идет формирование второй волны половодья", — сказала Скрипник. Интенсивность подъема уровней воды составляет 15-35 см за сутки, формирование максимальных уровней ожидается к 13-15 мая.
Руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, руководитель оперативной группы по ледоходу и паводку Александр Уваров отметил, что подтоплений населенных пунктов не было зарегистрировано.
"Ледоход проходил так, что было много сюрпризов: например, затор, который мы ждали в Орлецах, образовался немного выше, где в предыдущие годы его не было, и стоял три дня. Пришлось вылетать, проводить взрывные работы", — сказал Уваров.
Он добавил, что работы по подготовке к ледоходу велись с декабря, и это «дало свой эффект». «В частности, огромная работа была проведена ледоколами. И свой эффект дало круглосуточное взаимодействие с Росгидрометом, с гидрологами», — уточнил он.
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