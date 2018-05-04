Сегодня в Поморье закрыли проезд по двум дорогам

Постепенно в область приходит теплая погода, и из-за тающего снега уже закрыли несколько автодорог. Сегодня на трассе Савинский — Ярнема — Онега для всех видов транспорта закрыли 67-й и 137–139 километры.

Закрыт мост и через Рековский Полой на 4-м километре Заболотье — Сольвычегодск — Яринск и 2-й километр на автодороге Кузнецово — Алексино.

На 212-м километре автодороги Архангельск — Пинега — Мезень разобран низководный мост через канал Кулой. После ледохода там начнет работу паромная переправа.

На 54-м километре автодороги Исакогорка — Новодвинск — Холмогоры на время паводка разобран низководный мост через реку Курья.

С 16 апреля по 30 мая в Архангельской области на региональных дорогах общего назначения действует сезонное ограничение движения транспорта, весящего более 3,5 тонны.

Чтобы узнать всю актуальную информацию по состоянию дорог, можно позвонить в центр управления движением отдела содержания автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения по номеру (8182) 20-66-68.