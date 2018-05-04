Ещё
Автобус сбил ребенка на пешеходном переходе в Уссурийске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автобус сбил ребенка на пешеходном переходе в Уссурийске 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на ГИБДД России по Приморскому краю.
Водитель автобуса нарушил правила ПДД и не пропустил на переходе девочку 2010 года рождения. Ребенок попал под колеса и с сотрясением мозга и ссадинами на локте отправлен в больницу Уссурийска.
В Госавтоинспекции отметили, что автобус вообще не должен был выезжать на маршрут. Транспортное средство ранее доставляли в ОМВД России по подозрению в изменении номеров.
Водитель также обвинялся в административном нарушении за езду со «шторками» на окнах.
Маршрутка на полном ходу въехала в ПАЗ в Челябинске. На место аварии приехали несколько машин скорой помощи, количество пострадавших не уточнили.
360tv.ru: последние новости
Мотоциклист протаранил машину в Краснодаре Фура столкнулась с легковушкой в Приморье Место столкновения микроавтобуса и автомобиля в Крыму попало на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Toyota Camry XV70 вышла на тесты
Рост цен на бензин достиг максимума с начала года1
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Названа цена нового поколения Bentley Continental GT
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение