Автобус сбил ребенка на пешеходном переходе в Уссурийске

Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на ГИБДД России по Приморскому краю.

Водитель автобуса нарушил правила ПДД и не пропустил на переходе девочку 2010 года рождения. Ребенок попал под колеса и с сотрясением мозга и ссадинами на локте отправлен в больницу Уссурийска.

Госавтоинспекции отметили, что автобус вообще не должен был выезжать на маршрут. Транспортное средство ранее доставляли в ОМВД России по подозрению в изменении номеров.

Водитель также обвинялся в административном нарушении за езду со «шторками» на окнах.

Маршрутка на полном ходу въехала в ПАЗ в Челябинске. На место аварии приехали несколько машин скорой помощи, количество пострадавших не уточнили.