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Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Шатковском районе
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Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Шатковском районе 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Шатковском районе, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около шести часов утра 3 мая на 147 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. Находившийся в состоянии опьянения мужчина 1997 г.р., управляя без водительских прав автомобилем «Лифан», совершил опрокидывание в кювет.
В результате происшествия сам виновник ДТП был доставлен в больницу с ушибами и ссадинами. Кроме того, пострадали пассажиры:
— мужчина 1998 г.р. (тупая травма),
— мужчина 1997 г.р. (тупая травма, перелом),
— мужчина 1996 г.р. (растяжение связок).
Все пострадавшие были доставлены в больницу, в госпитализации они не нуждались.
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