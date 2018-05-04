Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Шатковском районе

Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Шатковском районе, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около шести часов утра 3 мая на 147 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. Находившийся в состоянии опьянения мужчина 1997 г.р., управляя без водительских прав автомобилем «Лифан», совершил опрокидывание в кювет.

В результате происшествия сам виновник ДТП был доставлен в больницу с ушибами и ссадинами. Кроме того, пострадали пассажиры:

— мужчина 1998 г.р. (тупая травма),

— мужчина 1997 г.р. (тупая травма, перелом),

— мужчина 1996 г.р. (растяжение связок).

Все пострадавшие были доставлены в больницу, в госпитализации они не нуждались.