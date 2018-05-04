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Под Волгоградом полицейские выстрелили в колеса авто пьяных ростовчан
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Под Волгоградом полицейские выстрелили в колеса авто пьяных ростовчан 

АиФ Волгоград 38 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Сотрудники ГИБДД выстрелили в колеса автомобиля двух пьяных ростовчан, пытаясь остановить их в Чернышковском районе Волгоградской области. Мужчины ехали на рыбалку, но попали в больницу.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, инцидент произошел 3 мая около 17:00. Сотрудники ДПС в ходе проведения рейда, направленного на выявление браконьеров, патрулировали на трассе «Цимлянск-Нижнегнутов-Чернышковский». В какой-то момент они заметили «Ниву», направлявшуюся к водоему. Для проведения проверки они подали водителю сигнал об остановке, но тот проигнорировал его и решил скрыться.
В результате погони на границе с Ростовской областью инспектор ДПС, действуя в соответствии с законом, выстрелил из табельного оружия по колесам машины. Несмотря на это, водитель продолжил скрываться, но не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
Как выяснилось, в авто ехали двое пьяных мужчин 46 и 50 лет, один из которых был ранее судим за браконьерство. При осмотре машины полицейские нашли в ней сети, надувную лодку, мешки для рыбы и алкоголь. Сейчас оба мужчины находятся в больнице.
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