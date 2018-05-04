Неприкосновенный мандат защитил депутата от уголовного преследования 

Сергей Коваленко намерен отстаивать свои права в суде высшей инстанции. Напомним, 15 марта в центре Ростова произошел конфликт между ростовчанином и депутатом городской думы Игорем Амуралем.
Мужчины вступили в словесную перепалку из-за столкновения на дороге. Однако словесное противостояние быстро переросло в более существенный конфликт. Игорь Амураль вышел из автомобиля, достал предмет, напоминающий пистолет и разбил ветровое стекло автомобиля, после чего начал угрожать водителю физической расправой. Коваленко написал заявление о возбуждении уголовного дела, но ему было отказано. Сначала из-за того, что депутат является спецсубьектом, а после обращения в прокуратуру из-за отсутствия состава преступления. По мнению пострадавшего, следователи проигнорировали данные с видеорегистратора, руководствуясь исключительно показаниями депутата. «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела пришло 4 мая. Сейчас я планирую жаловаться на действия следователей в прокуратуру», — заявил Коваленко.