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Неприкосновенный мандат защитил депутата от уголовного преследования
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Неприкосновенный мандат защитил депутата от уголовного преследования 

Деловое сообщество 41 минуту назад
Фото: Деловое сообщество
Сергей Коваленко намерен отстаивать свои права в суде высшей инстанции. Напомним, 15 марта в центре Ростова произошел конфликт между ростовчанином и депутатом городской думы Игорем Амуралем.
Мужчины вступили в словесную перепалку из-за столкновения на дороге. Однако словесное противостояние быстро переросло в более существенный конфликт. Игорь Амураль вышел из автомобиля, достал предмет, напоминающий пистолет и разбил ветровое стекло автомобиля, после чего начал угрожать водителю физической расправой. Коваленко написал заявление о возбуждении уголовного дела, но ему было отказано. Сначала из-за того, что депутат является спецсубьектом, а после обращения в прокуратуру из-за отсутствия состава преступления. По мнению пострадавшего, следователи проигнорировали данные с видеорегистратора, руководствуясь исключительно показаниями депутата. «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела пришло 4 мая. Сейчас я планирую жаловаться на действия следователей в прокуратуру», — заявил Коваленко.
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