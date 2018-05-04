Упавший с моста на трассе «Дон» в Геленджике мужчина скончался

Пешеход, сорвавшийся с пешеходного моста на трассе «Дон» в Геленджике, скончался в пятницу, 4 мая. Чудом оставшийся в живых после падения, мужчина умер от неизлечимого заболевания. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Падение с моста произошло 26 апреля. Мужчина не смог удержаться и начал падать, но приземлился на автомобиль Ford, который в этот момент проезжал на большой скорости под мостом. Водитель по инерции продолжил движение. Тогда, пострадавшего отправили в больниц с ранениями.

Позднее в больнице больнице сообщили, что пострадавший страдает от неизлечимого заболевания. В вязи с этим врачи связали его падение с тем, что у больного сдали нервы.