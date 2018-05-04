В Пензе общественный транспорт весь день будет работать по измененной схеме движения

В Пензе в связи с празднованием 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне и проведением ежегодной легкоатлетической эстафеты 9 мая с 8:30 до окончания мероприятия, примерно до 16:00, будут внесены изменения в схемы движения общественного транспорта.

По данным пресс-службы городской мэрии, в этот день не будут работать троллейбусы № 1, № 8, №9. Троллейбусы маршрута №2 будут ходить до площади «Дружбы» по ул. Суворова.

Троллейбусы № 6 поедут с улицы Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту, в обоих направлениях.

Автобусы № 66 направятся с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях.

Автобусы и маршрутки № 44, №70 поедут с улицы Луначарского по улице Гагарина и далее по маршрутам, в обоих направлениях.

Маршрутки № 2А, № 29, №81 будут ездить с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршрутам, в обоих направлениях.

Маршрутки 1Т — с улицы Пушкина по улицам Кулакова — Гагарина и далее по маршруту, в обоих направлениях; маршрутки №55 — с улицы Луначарского по улицам Гагарина — Суворова — 8 Марта и далее по маршруту, в обоих направлениях.

Микроавтобусы № 2Т будут ходить с улицы Суворова по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Крупской — Гагарина — Суворова и далее по маршруту.

Маршрутки № 13, № 16, № 49, № 68, № 75, № 89 поедут с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Луначарского и далее по маршрутам, в обоих направлениях.

Микроавтобусы № 77 при движении с улицы Суворова отправятся по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Беляева — проспект Победы и далее по маршруту; — при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта — Карпинского и далее по маршруту.

Маршрутки № 80 — при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта — Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях.

Микроавтобусы № 59 — с улицы Гагарина — по улице Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях.