Ещё
В Пензе общественный транспорт весь день будет работать по измененной схеме движения
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пензе общественный транспорт весь день будет работать по измененной схеме движения 

PNZdrive 30 минут назад
Фото: PNZdrive
В Пензе в связи с празднованием 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне и проведением ежегодной легкоатлетической эстафеты 9 мая с 8:30 до окончания мероприятия, примерно до 16:00, будут внесены изменения в схемы движения общественного транспорта.
По данным пресс-службы городской мэрии, в этот день не будут работать троллейбусы № 1, № 8, №9. Троллейбусы маршрута №2 будут ходить до площади «Дружбы» по ул. Суворова.
Троллейбусы № 6 поедут с улицы Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту, в обоих направлениях.
Автобусы № 66 направятся с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях.
Автобусы и маршрутки № 44, №70 поедут с улицы Луначарского по улице Гагарина и далее по маршрутам, в обоих направлениях.
Маршрутки № 2А, № 29, №81 будут ездить с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Суворова и далее по маршрутам, в обоих направлениях.
Маршрутки 1Т — с улицы Пушкина по улицам Кулакова — Гагарина и далее по маршруту, в обоих направлениях; маршрутки №55 — с улицы Луначарского по улицам Гагарина — Суворова — 8 Марта и далее по маршруту, в обоих направлениях.
Микроавтобусы № 2Т будут ходить с улицы Суворова по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Крупской — Гагарина — Суворова и далее по маршруту.
Маршрутки № 13, № 16, № 49, № 68, № 75, № 89 поедут с проспекта Победы по улицам Беляева — Циолковского — Гагарина — Луначарского и далее по маршрутам, в обоих направлениях.
Микроавтобусы № 77 при движении с улицы Суворова отправятся по улицам Гагарина — Леонова — Циолковского — Беляева — проспект Победы и далее по маршруту; — при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта — Карпинского и далее по маршруту.
Маршрутки № 80 — при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта — Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях.
Микроавтобусы № 59 — с улицы Гагарина — по улице Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях.
PNZdrive: последние новости
На пензенской трассе «повстречались» «Приора» и грузовой мотоблок Пензенский водитель снес столб со знаками «Пешеходный переход» и «Главная дорога» В Пензе трехкилометровая пробка парализовала движение на улице Терновского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Toyota Camry XV70 вышла на тесты
Рост цен на бензин достиг максимума с начала года1
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Названа цена нового поколения Bentley Continental GT
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение