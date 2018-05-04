Стропальщик нижегородской компании скончался, упав с высоты

Об этом сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 26 апреля на производстве кстовской АО «Волгострой».

55-летний мужчина упал с кузова автомобиля во время погрузочно-разгрузочных работ с высоты 2,3 метра. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму, после которой скончался в больнице 28 апреля.

Госинспекция труда расследует причины несчастного случая и проводит в компании внеплановую проверку.

Ранее сообщалось о том, что тяжелые ожоги получил электромонтер в Дзержинске.