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Стропальщик нижегородской компании скончался, упав с высоты
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Стропальщик нижегородской компании скончался, упав с высоты 

Newsroom24 30 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области.
Несчастный случай произошел 26 апреля на производстве кстовской АО «Волгострой».
55-летний мужчина упал с кузова автомобиля во время погрузочно-разгрузочных работ с высоты 2,3 метра. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму, после которой скончался в больнице 28 апреля.
Госинспекция труда расследует причины несчастного случая и проводит в компании внеплановую проверку.
Ранее сообщалось о том, что тяжелые ожоги получил электромонтер в Дзержинске.
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