В Башкирии полицейский свел счеты с жизнью 

В Стерлитамаке в одном из домов на улице Артема сегодня разыгралась кровавая драма. Мужчина с ножом напал на своих родителей, а потом покончил с собой. Как стало известно, парню было всего 20 лет. Он трудился в местной полиции. Что толкнуло его на отчаянный шаг, пока неизвестно.
— Сейчас отец парня в тяжелом состоянии. Состояние матери оценивается как средне тяжелое, — рассказал источник Ufa1. — Они потеряли много крови, но когда скорая приехала были в сознании.
На квартиру к пострадавшим выехали следователи. На месте происшествия было найдено охотничье ружье, зарегистрированное на отца парня.
— Причиной конфликта мог стать бытовой скандал. Сейчас в МВД назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося, — сообщили в пресс-службе МВД республики.