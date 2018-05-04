В Башкирии полицейский свел счеты с жизнью

В Стерлитамаке в одном из домов на улице Артема сегодня разыгралась кровавая драма. Мужчина с ножом напал на своих родителей, а потом покончил с собой. Как стало известно, парню было всего 20 лет. Он трудился в местной полиции. Что толкнуло его на отчаянный шаг, пока неизвестно.

— Сейчас отец парня в тяжелом состоянии. Состояние матери оценивается как средне тяжелое, — рассказал источник Ufa1. — Они потеряли много крови, но когда скорая приехала были в сознании.

На квартиру к пострадавшим выехали следователи. На месте происшествия было найдено охотничье ружье, зарегистрированное на отца парня.