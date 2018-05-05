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Корейцы сделали свою «Теслу»
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Корейцы сделали свою «Теслу» 

ngs.ru 36 минут назад
Фото: ngs.ru
KIA Motors показа новый новый электрокроссовер Niro EV, который полностью работает на электрической тяге. Прообразом автомобиля стал концепт Niro EV Concept, однако в очертаниях кузова, особенно в задней части, можно увидеть популярный Sportage.
«Кроссовер имеет литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 64 кВт*ч. Автомобиль способен проехать 450 километров без подзарядки. Также будет предлагаться вариант с батареей емкостью 39,2 кВт*ч, с которой можно проехать 300 километров на одной зарядке», — уточнили в компании KIA Motors.
Продажи KIA Niro EV в Корее стартуют во второй половине 2018 года, затем автомобиль поступит на рынки других стран. В Новосибирске, напомним, автомобили KIA продают два дилера — компании «Сармат» и «Мегапарк».
НГС приглашает в рубрику «Тест-драйв с читателем» автолюбителей со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
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Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
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