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Погоня со стрельбой в Волгоградской области попала на видео
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Погоня со стрельбой в Волгоградской области попала на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В ходе рейда по охране водных ресурсов 3 мая в Чернышковском районе Волгоградской области полицейские хотели проверить внедорожник отечественного производства, однако водитель игнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. Сотрудники ДПС пустились за нарушителем в погоню и предусмотрительно записали преследование на видео. Сделанные кадры оказались достойны голливудских студий.
Преступники, пренебрегая всеми мерами безопасности и создавая аварийные ситуации, попытались скрыться от полицейских, и для того, чтобы их остановить, сотрудникам органов правопорядка пришлось стрелять: сначала в воздух, а затем и по колесам «Нивы». Пробитые выстрелами шины привели к аварии, машина с преступниками вылетела за пределы проезжей части и перевернулась.
Как выяснилось, в «Ниве» находились двое мужчин 46 и 50 лет, оба — в нетрезвом состоянии. При осмотре внедорожника полицейские нашли запрещенные средства для ловли рыбы и мешки для нее, а также лодку и немалое количество алкоголя. Сейчас браконьеры находятся в больнице, поскольку получили травмы во время аварии.
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