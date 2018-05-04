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Волгоградские полицейские устроили погоню со стрельбой за водителем «Нивы» из Ростова
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Волгоградские полицейские устроили погоню со стрельбой за водителем «Нивы» из Ростова 

ria34.ru 12 минут назад
Фото: ria34.ru
В Чернышковском районе Волгоградской области полицейские устроили погоню со стрельбой за выпившим водителем «Нивы».
Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального ГУ МВД, вечером 3 мая полицейские во время рейда на трассе «Цимлянск-Нижнегнутов-Чернышковский» заметили автомобиль «Нива» с номерами Ростовской области. Направлявшемуся в сторону водоема водителю инспекторы ДПС подали сигнал об остановке, однако тот проигнорировал требования и начал уходить от погони.
— Действуя в соответствии с законодательством, один из сотрудников полиции сделал несколько предупредительных выстрелов, а также выстрелы по колесам, — пояснили в областном МВД. — Несмотря на это, водитель продолжил скрываться, но не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.
Как выяснилось, в салоне находились двое изрядно выпивших жителей Ростовской области 46 и 50 лет. Один из них ранее был судим за браконьерство. В багажнике машины у товарищей нашли сети, надувную лодку, мешки для рыбы и алкоголь.
В отношении водителя составлен протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».
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