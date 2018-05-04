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Пензенцев после праздничного салюта 9 мая развезут по домам 48 автобусов и маршруток
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Пензенцев после праздничного салюта 9 мая развезут по домам 48 автобусов и маршруток 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензе вечером 9 мая после завершения праздничного фейерверка жителей и гостей города довезут до их районов. Автобусы и троллейбусы будут дожидаться своих пассажиров на улице Суворова рядом с Юбилейной площадью.
«Так, транспорт прибудет в количестве 48 единиц: 22 автобуса большого класса, 2 автобуса среднего класса, 6 троллейбусов и 18 автобусов малого класса», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Общественный транспорт отправится по следующим направлениям: по два троллейбуса № 7 поедут в Арбеково и в аэропорт, еще один под номером 6 отвезет горожан в Арбеково и Кривозерье.
По одному автобусу № 30 и 99 повезут пассажиров на Западную Поляну и в Засурье. Три машины № 82с отправятся по проспекту Строителей в Арбеково, одна — на ГПЗ-24.
По два автобуса № 54 и 66 поедут в аэропорт, а в Арбеково по проспектам Строителей и Победы — четыре автобуса № 54 и три автобуса — №66.
По четыре единицы транспорта № 89, 34 отправятся на улицы Российскую и Зеленодольскую и в Ухтинку. Три автобуса № 70 поедут в Арбеково по улице Ленина, столько же — на улицу Российскую.
Жители микрорайона КПД смогут добраться до дома на четырех машинах маршрута №63.
В поселок Нефтяник поедет две маршрутки и один автобус.
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