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МВД раскритиковало законопроект о переподготовке водителей автобусов
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МВД раскритиковало законопроект о переподготовке водителей автобусов 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
В МВД остались недовольны проработкой законопроекта о переподготовке профессиональных водителей общественного транспорта и такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«По мнению МВД России, законопроект требует концептуальной переработки в части установления в нем запрета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям допускать к управлению транспортными средствами водителей, не прошедших соответствующее периодическое повышение квалификации, а также положений, закрепляющих обязанность его прохождения для водителей без каких-либо дополнительных экзаменов в подразделениях Госавтоинспекции, подтверждающих профессиональную компетентность водителя», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее стало известно, что Минтранс предложил водителям-профессионалам обучаться по углублённой программе. При этом срок действия водительских прав данной категории водителей будет ограничен. Для подтверждения квалификации им потребуется пересдавать на права. Читайте статью на QutoЧитайте также:Новые правила проведения техосмотра вступили в силуПравительство избавит россиян от контрафактных шин в 2019 годуВодительские права и СТС можно будет получить в МФЦ
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