В Ступине четыре человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок

В городском округе Ступино четыре человека пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок, сообщил Ступинскому информагентству источник в отделе ГИБДД ОМВД России по городскому округу Ступино.

По данным агентства, авария произошла в пятницу около 12:50 на 1 километре автодороги «Ступино — М4 „Дон“, столкнулись автомобили Renault Logan Chevrolet Lanos.

»В результате ДТП пострадали четыре человека — водители и пассажиры транспортных средств. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в Ступинскую ЦРКБ», — сказал источник в отделе ГИБДД.

По сведениям агентства, сотрудники ГИБДД проводят проверку, в результате которой будут установлены причины произошедшего.