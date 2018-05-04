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В Ступине четыре человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок
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В Ступине четыре человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок 

РИАМО 2 часа назад
В городском округе Ступино четыре человека пострадали в результате лобового столкновения двух иномарок, сообщил Ступинскому информагентству источник в отделе ГИБДД ОМВД России по городскому округу Ступино.
По данным агентства, авария произошла в пятницу около 12:50 на 1 километре автодороги «Ступино — М4 „Дон“, столкнулись автомобили Renault Logan и Chevrolet Lanos.
»В результате ДТП пострадали четыре человека — водители и пассажиры транспортных средств. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в Ступинскую ЦРКБ», — сказал источник в отделе ГИБДД.
По сведениям агентства, сотрудники ГИБДД проводят проверку, в результате которой будут установлены причины произошедшего.
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