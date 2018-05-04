Смерть под колесами. Когда в Оренбурге автобусы станут безопасными?

Две жертвы

В суде находится уголовное дело о гибели девушке, которую 5 марта сбил автобус 21-го маршрута на пешеходном переходе в центре города. На Радоницу, 17 апреля, в Оренбурге произошел второй трагический случай. Альбина Шапирова должна была выйти на остановке «Газовик». Не дождавшись, когда она сойдет на землю, водитель тронулся, и Альбина упала, в результате автобус переехал ее. Девушку госпитализировали в реанимационное отделение больницы. 23 апреля 26-летняя Альбина умерла. Девушка училась на переводчика, шла на красный диплом в магистратуре.

«Звонил начальник «Гортранса» и предлагал помочь. Мы отказались, — сказал Артем Шапиров. — Просто нам не нужна была помощь, сестру они нам не вернут, а похороны мы и без них организуем».

«Следователем СУ МУ МВД России «Оренбургское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание — лишение свободы сроком до пяти лет», — сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Оренбургской области Алексей Овсянников

Не готовы к пассажирам?

Есть версия, что водитель закрыл дверь, когда Альбина выходила из автобуса, и она упала, потому что в дверях застряла ее нога.

— Идет следствие. Нет конкретных данных, закрыты были двери или нет. Водитель отстранен от работы. Он трудился у нас с перерывами около пяти-шести лет. Ранее за ним не было нарушений ПДД. Замечаний у инспекторов после ДТП по автобусу не было, — сказал заместитель директора по административным вопросам «Гортранса» Олег Горшков

«В 2017 году по вине водителей автобусов в Оренбурге произошло 74 ДТП, в которых погиб один человек и 88 получили травмы разной степени тяжести», — сообщили в Управление ГИБДД УМВД России по Оренбургской области.

«Мы разбираем каждое нарушение ПДД, о котором нам становится известно. На первый раз водитель подвергается дисциплинарному наказанию, при рецидиве нарушение уже рассматривает ГИБДД , — прокомментировал председатель «Ассоциации» Максим Фазуллин . — На линии у нас есть скрытый контролер, который также фиксирует ошибки и злоупотребления. Один случай не говорит о том, что мы не повышаем безопасность. Водитель несет огромную ответственность за тех, кого везет. Мы стараемся формировать в головах водителей соответствующее отношение».

Если побывать на «борту» некоторых водителей, кажется, что они вообще не думают о пассажирах. О том, что они считают на ходу деньги, никто не говорит, а кондукторов возвращать никто не собирается по экономическим причинам. Бывает, автобусы устраивают гонки, особенно ближе к остановкам, а пассажиры «летают» по салонам, рискуя переломать руки-ноги.

«Ассоциация» заключила соглашение с министерством труда и занятости населения о подготовке водителей пассажирского транспорта.

«Нынешние шофера имеют права категории D, но не умеют общаться с пассажирами. Мы хотим подготовить водителей нового поколения», — сказал Фазуллин.

Сможет ли это повлиять на водителей, а жизнь пассажиров стать первостепенней заработка, за который сражаются конкуренты?