В Воронежской области в автокатастрофе с участием двух авто погиб мужчина 

Ещё два человека получили ранения и оказались в больнице. В Воронежской области в результате автокатастрофы с участием двух легковых автомобилей погиб мужчина, ещё два человека оказались в больнице. Авария произошла сегодня, 4 мая, в 11:40 на 37 км автодороги «Курск — Борисоглебск — Таловая — Бутурлиновка» в Таловском районе. Как рассказывают сотрудники полиции, столкновение спровоцировала 31-летняя автомобилистка на «Ладе Гранте». Она ехала со стороны посёлка Таловая в направлении города Анна и, по неустановленным пока причинам, влетела в «ВАЗ-212140», который двигался во встречном направлении. Авария унесла жизнь 48-летнего пассажира «Нивы»: мужчина получил серьёзные травмы и скончался на месте. Также с места ЧП с ранениями были госпитализировали водитель «Лады», а также 24-летний парень, управлявший второй легковушкой.