В Воронежской области в автокатастрофе с участием двух авто погиб мужчина

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На трассе под Воронежем в крупной аварии с двумя фурами серьёзно пострадал мужчина

В Воронеже на видео попал маршрутчик, который из-за телефона едва следил за дорогой

В сети появилось видео с моментом ДТП, в котором пострадали два воронежца