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ЦОДД предупредил пешеходов об опасности надписями на тротуарах
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ЦОДД предупредил пешеходов об опасности надписями на тротуарах 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: За рулем
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) совместно с ГИБДД Москвы напомнил пешеходам о правилах перехода дороги надписями на тротуарах вблизи пешеходных переходов, сообщил ЦОДД.
На пешеходных переходах в Москве появились надписи, напоминающие о правилах безопасности. Вблизи 14 пешеходных переходов на тротуаре нанесли предупреждающие граффити — «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники».
«Мы с коллегами из ГИБДД на постоянной основе проводим работы по снижению аварийности в городе. Строим светофоры и камеры, организовываем пешеходные переходы, работаем точечно в очагах аварийности. Уже сейчас наступила теплая погода, все больше пешеходов с каждым днем появляется на улицах. И я надеюсь, что эти надписи привлекут внимание пешеходов и заставят их задуматься о правильном и безопасном переходе дороги», — сказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.
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