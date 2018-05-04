ЦОДД предупредил пешеходов об опасности надписями на тротуарах

На пешеходных переходах в Москве появились надписи, напоминающие о правилах безопасности. Вблизи 14 пешеходных переходов на тротуаре нанесли предупреждающие граффити — «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники».

Rambler News Service: последние новости

Hyundai Motor увеличила продажи в России в апреле на 16% благодаря Solaris и Creta

Группа Sollers вдвое увеличила затраты на разработку новой платформы УАЗ в 2017 году

Средний срок владения автомобилем в России с 2008 года вырос почти на два года