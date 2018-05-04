В Орловской области в ДТП пострадали 23 ребёнка

В Орловской области с начала года зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых были травмированы дети, сообщает пресс-службе региональной ГИБДД

Телесные повреждения различной степени тяжести получили 23 ребенка в возрасте от 1 года до 17 лет, один подросток погиб. Избежать тяжелых травм и сохранить жизнь несовершеннолетним пассажирам удалось благодаря тому, что почти все они перевозились в детских креслах.

Несмотря на то, что с лета 2017 года правила позволяют перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем сиденье легкового автомобиля и кабине грузового автомобиля с использованием ремней безопасности, Госавтоинспекция по Орловской области настоятельно рекомендует родителям возить детей в удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста.

Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности. Например, когда ребенок по своим физическим данным «перерос» ростовые и весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, с 3 по 4 мая сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, перевозящих детей в салоне автомобиля с нарушением требований ПДД.

Все нарушители будут привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. Следует отметить, что средняя стоимость детского автокресла за последние несколько лет значительно снизилась и сейчас примерно равна сумме штрафа.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей заранее позаботиться о безопасности детей и установить кресло, которое подходит ребенку по антропометрическим данным. Также рекомендуется размещать на заднем стекле специальную наклейку, информирующую других водителей, что в салоне автомобиля находятся дети.