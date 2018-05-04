Четыре автомобиля встали в «паровозик» на Богдашке

Вечером 4 мая в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого случилась авария, в которую попали сразу 4 машины.

Авария случилась недалеко от остановки «Универмаг „Калининский“».

Toyota Premio и «Автомобили Toyota Funcargo, Chevrolet ВАЗ двигались по Богдана Хмельницкого со стороны улицы Танковая в сторону Учительской. Toyota Premio, Funcargo и Chevrolet остановились в потоке, а водитель «Жигули» не успел остановиться, отвлёкся от управления», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».

В результате перечисленные машины встали в «паровозик». Аваркомы отмечают, что участники ДТП ждут автоинспекцию , а на месте собирается пробка.

В конце апреля НГС рассказывал о другом «паровозике» из четырёх автомобилей — тогда авария случилась на проспекте Димитрова.