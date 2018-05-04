На пензенской трассе столкнулись три отечественных авто

В Наровчатском районе Пензенской области инспекторы регионального УГИБДД зафиксировали тройное ДТП на трассе.

Предварительно установлено, что 3 мая в 12:00 на 19 километре автодороги «Нижний Ломов — Наровчат — граница области» проезжую часть не поделили легковушка « ЛАДА ЛАРГУС », которую вел 72-летний мужчина, автомобиль «ВАЗ-21150», за рулем которой находился 40-летний водитель, и «ВАЗ-210740» под управлением 76-летнего водителя.

«В результате аварии 70-летняя пассажирка автомобиля «ЛАДА ЛАРГУС» с травмами была госпитализирована в больницу. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.