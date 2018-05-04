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Югра попала в национальный список небезопасных дорог
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Югра попала в национальный список небезопасных дорог 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра попал в список регионов с недостаточной безопасностью дорог. Рейтинг был составлен межрегиональным общественным центром «За безопасность российских дорог», в него вошли 50 субъектов.
«Мы видим позитивную динамику почти в каждом регионе. Показатель — стабильное сокращение количества ДТП. Общественные акции типа «карты убитых дорог» заметно влияют на качество дорожного покрытия, когда граждане сами отмечают наиболее опасные участки, а власти вынуждены реагировать», — отмечает эксперт МОЦ «За безопасность российских дорог» Сергей Воробьев.
Югра была включена в «желтую зону» списка, заняв 25 строчку рейтинга. За год на дорогах округа зафиксировано 693 ДТП, в которых пострадали 996 человек и 58 — погибли. При этом Тюменская область вошла в «зеленую зону» рейтинга, где расположились регионы с удовлетворительной дорожной безопасностью. Там, из-за повреждений на дорогах произошло 401 авария, в них пострадало 500 человек, 43 — погибло.
Фото Евгения Поторочина
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