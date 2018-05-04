Во время репетиций парада в Липецке изменится расписание автобусов

Во время репетиции парада на площади Победы 5 мая с 9.00 и до 11.00 в Липецке изменится расписание автобусов, сообщили в департаменте транспорта.

Автобусы №№ 1Т, 9Т, 35, 37, 300, 323, 323а, 347 будут курсировать по улице Папина (от пересечения проспекта Победы с улицей Механизаторов). Автобусы №№ 8, 36, 308, 308к, 315, 321, 352, 353 будут ездить по улице Механизаторов до улицы Неделина и Фрунзе. Автобусы №№ 27, 30, 330 будут ходить по улице Механизаторов до площади Революции и далее по маршрутам. Автобусы № 302 будут курсировать по улице Неделина и Фрунзе (без заезда на площадь Победы). Автобусы № 2Т будут ездить по схеме «… улица Терешковой — улица Циолковского — улица Неделина — улица Папина — улица Механизаторов — проспект Победы». Автобусы маршрута № 1 будут доезжать до ж/д вокзала (без заезда на площадь Победы). Автобусы маршрута № 40 в прямом и обратном направлении будут ходить по площади Мира. Автобусы № 2, 12 будут ездить по схеме «… улица Студеновская — улица Гагарина — улица Ленина — площадь Революции — площадь Театральная — улица Плеханова». Автобусы № 17, 317 будут ходить по схеме: «… ж/д вокзал — улица Гагарина — улица Зегеля — площадь Театральная — улица Фрунзе — далее по маршруту». Автобусы № 332, 342, 343 будут курсировать по схеме: «… улица Циолковского — улицаТерешковой — улица Космонавтов — улица Зегеля — площадь Театральная — улица Фрунзе — далее по маршруту».