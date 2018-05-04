Брошенные автомобили выявили на Алтушке и в проезде Черского

Сотрудники управы Алтуфьевского района, представители ОАТИ города Москвы и местного ОМВД выявили еще два брошенных автомобиля: ВАЗ с госномером В904ВС190 по адресу Алтуфьевское шоссе, д. 79а и Skoda с госномером Н392ВС777 по адресу проезд Черского, д. 13. Транспортным средствам грозит эвакуация на площадку временного хранения и последующая утилизация. Об этом рассказал советник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Владимир Сутченко.

— На автомобили наклеены уведомления о необходимости владельцам привести машины в надлежащее состояние или произвести эвакуацию своими силами, — уточнил Владимир Сутченко.

Напомним, если во дворе дома долгое время находится ненужное хозяину транспортное средство, которое занимает парковочное место, мешает уборке территории или же просто ветшает и притягивает вандалов, об этом нужно сообщить в управу или диспетчерскую службу управляющей компании. (то)