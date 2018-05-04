В Воронеже на видео попал маршрутчик, который из-за телефона едва следил за дорогой

Пассажиры автобуса пожаловались на нарушителя в сети.

В сети появилось видео с воронежским маршрутчиком, который во время движения больше сидел в телефоне, чем следил за дорогой. На выходку водителя автобуса в группе «Типичный Воронеж» в «ВКонтакте» пожаловалась одна из его пассажирок.

Инцидент произошёл сегодня, 4 мая, в маршрутке №105. На кадрах видно, как автобус едет по улице 20-летия Октября. На дороге нет пробки, но машина движется довольно медленно, потому что внимание водителя автобуса поглощено телефоном. Вероятно, переписка должна была быть очень важной, потому что мужчина едва поднимал глаза на дорогу.

По словам автора ролика, таким образом маршрутчик провёз пассажиров от кольца у Петровской набережной и немного дальше Чижовского плацдарма. Убрал телефон он только тогда, когда женщина сделала ему замечание. Как отмечают горожане в обсуждении этого видео, подобные случаи в Воронеже — нередкость. И важно сразу жаловаться на это напрямую начальству водителей автобусов, номера обычно указаны на информационных листках в салоне транспорта.