Велопробег станет причиной запрета проезда транспорта в Орле

В связи с проведением молодежной патриотической акции «Велопробег „Дорога Победы“ в областном центре завтра, 5 мая, будет запрещён проезд автотранспорта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, с 11.10 до 11.30 автомобилисты не смогут проехать по улице Скворцова и на участке автодороги по Наугорскому шоссе от улицы Скворцова до автодороги Орел — Знаменское.

Кроме того, с 6.00 до 17.00 запретят стоянку на площади перед зданием территориального управления по Северному району администрации Орла на Московском шоссе, 137. Причиной станет митинг. Орловских водителей просят заранее планировать свой маршрут.