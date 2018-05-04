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Велопробег станет причиной запрета проезда транспорта в Орле
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Велопробег станет причиной запрета проезда транспорта в Орле 

РИА 57 46 минут назад
Фото: РИА 57
В связи с проведением молодежной патриотической акции «Велопробег „Дорога Победы“ в областном центре завтра, 5 мая, будет запрещён проезд автотранспорта.
Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, с 11.10 до 11.30 автомобилисты не смогут проехать по улице Скворцова и на участке автодороги по Наугорскому шоссе от улицы Скворцова до автодороги Орел — Знаменское.
Кроме того, с 6.00 до 17.00 запретят стоянку на площади перед зданием территориального управления по Северному району администрации Орла на Московском шоссе, 137. Причиной станет митинг. Орловских водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Сообщение Велопробег станет причиной запрета проезда транспорта в Орле появились сначала на РИА 57.
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