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В Башкирии полицейский порезал ножом родителей
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В Башкирии полицейский порезал ножом родителей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Стерлитамаке следственный отдел начал проверку после получения информации о том, что в городскую больницу доставили мужчину и женщину с ножевыми ранениями. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан, 21-летний сотрудник патрульно-постовой службы, поссорившись со своими родителями, несколько раз ударил их ножом. Позднее молодого человека нашли мертвым, следователи не исключают, что это был суицид.
В пресс-службе республиканского МВД «ФедералПресс» подтвердили, что трагедия произошла из-за бытового конфликта. Назначена служебная проверка.
Случаи самоубийства среди сотрудников правоохранительных органов не такая редкость. Так, в прошлом году в Нижегородской области полицейский у себя дома намеревался покончить с собой. Его сосед попытался помешать ему и был ранен.
Мужчины были доставлены в медучреждения, где впоследствии скончались.
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