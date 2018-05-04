В Башкирии полицейский порезал ножом родителей

В Стерлитамаке следственный отдел начал проверку после получения информации о том, что в городскую больницу доставили мужчину и женщину с ножевыми ранениями. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан, 21-летний сотрудник патрульно-постовой службы, поссорившись со своими родителями, несколько раз ударил их ножом. Позднее молодого человека нашли мертвым, следователи не исключают, что это был суицид.

В пресс-службе республиканского МВД «ФедералПресс» подтвердили, что трагедия произошла из-за бытового конфликта. Назначена служебная проверка.

Случаи самоубийства среди сотрудников правоохранительных органов не такая редкость. Так, в прошлом году в Нижегородской области полицейский у себя дома намеревался покончить с собой. Его сосед попытался помешать ему и был ранен.

Мужчины были доставлены в медучреждения, где впоследствии скончались.