41-летняя жительница Майкопского района стала жертвой телефонных мошенников

В дежурную часть отдела МВД России по Майкопскому району обратилась 41-летняя местная жительница.

«Женщина сообщила, что по телефону ей позвонил, якобы, ее брат. Он сказал, что попал в ДТП и ему необходима помощь. Для этого собеседник попросил через мобильный банк на названный абонентский номер перечислить деньги», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

В результате женщина перевела 10 тысяч рублей на телефон мошенника и только потом поняла, что это обман.

По данному факту полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.

Полиция Адыгеи призывает граждан быть бдительными, перепроверять информацию о происшествиях с родными и близкими. Обязательно перезванивайте на абонентские номера своих родственников.

В случае, если в отношении вас пытаются совершить мошенничество, незамедлительно обращайтесь по месту жительства в органы внутренних дел или позвоните по телефону 02.