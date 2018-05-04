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41-летняя жительница Майкопского района стала жертвой телефонных мошенников
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41-летняя жительница Майкопского района стала жертвой телефонных мошенников 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В дежурную часть отдела МВД России по Майкопскому району обратилась 41-летняя местная жительница.
«Женщина сообщила, что по телефону ей позвонил, якобы, ее брат. Он сказал, что попал в ДТП и ему необходима помощь. Для этого собеседник попросил через мобильный банк на названный абонентский номер перечислить деньги», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
В результате женщина перевела 10 тысяч рублей на телефон мошенника и только потом поняла, что это обман.
По данному факту полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.
Полиция Адыгеи призывает граждан быть бдительными, перепроверять информацию о происшествиях с родными и близкими. Обязательно перезванивайте на абонентские номера своих родственников.
В случае, если в отношении вас пытаются совершить мошенничество, незамедлительно обращайтесь по месту жительства в органы внутренних дел или позвоните по телефону 02.
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