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Власти Москвы объявили конкурс на поставку для сотрудников ГИБДД электрических мотоциклов
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Власти Москвы объявили конкурс на поставку для сотрудников ГИБДД электрических мотоциклов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Правительство Москвы объявило конкурс на поставку для органов полиции еще электрических мотоциклов. Надеемся, что до чемпионата мира эти мотоциклы поступят на службу сотрудникам ГИБДД Москвы. Это еще добавит своевременного реагирования на ДТП. Ну и вопросы экологии, и еще быть в тренде лучших практик мировых городов», — сказал М. Ликсутов.
В 2017 г. АО «Концерн „Калашников“ (входит в ГК „Ростех“) представил сотрудникам ГИБДД Москвы электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Новые мотоциклы построены на базе мотоциклов „Иж“ и предназначены для использования в ДПС и ППС.
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